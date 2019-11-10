Vali Şentürk projeleri yerinde inceledi

10.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:20

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan ve devam eden projeler ile dokusunu kaybetmemiş mekanları inceledi.



Vali Şentürk, Kaymakam İbrahim Güneş, Belediye Başkanı Hayri Suer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve ilgili müdürlerle birlikte ilk olarak Üyük köyünde sondaj, terfi binası ve terfi hattında yapılan çalışmaları inceledi. Keskin ve Hacıdurmuşlar ile Büyükbelen ve Bedi köyleri arasında İl Özel İdaresi tarafından 15 kilometrelik grup yolunda bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltlama çalışmalarını denetleyen Vali Şentürk, İncirli köyü Bostancılar Mahallesi'ndeki sondaj ve isale hattı ile Bedi köyündeki biriktirme deposu, enerji nakil hattı ve terfi hatlarını da gezdi. Daha sonra Kurşunlu köyünde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından tamamlanan prefabrik barbekü, kamelya ve engelli tuvaletler ile yürüyüş parkurlarının bulunduğu "B Tipi Mesire" alanının açılışına katılan Vali Şentürk, "Köylerimizin ürettiği tarımsal ürünlerle kendi ekonomilerine ve ülke ekonomisine yaptığı katkılar önemli. İnsanımız hizmetin en iyisine layık. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmalar yapıyor ve beraber olmaya çalışıyoruz. Köylerimizde yaşayan insanlarımızın, her türlü hizmetten yararlanmasını, devletimizin sunduğu imkanlardan faydalanmasını istiyoruz. Projelerle ilimiz köylerinin tamamına yakını günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte, asfalt kaplama yollara, temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.



Vali Şentürk, ayrıca merkez Kızıldamlar köyünde ve Bozüyük ilçesinde Kaymakam Hasan Yaman ve beraberindekilerle İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA