Vali Şentürk, Osmaneli'nde incelemelerde bulundu
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Vali Şentürk, Osmaneli'nde incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Şentürk, Osmaneli'nde incelemelerde bulundu
28.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:27

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Şentürk, İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile ilk olarak deprem yönetmeliğine uygun olmayan ve yıkılmasına karar verilen Çok Programlı Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesinde inceleme yaptı.

Vali Şentürk, beraberindekilerle alanın tekrar değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Düzmeşe-Çiftlik köyü arasındaki yolda incelemelerde bulunan Şentürk, Hisarcık köyünde sondaj çalışmasını, 3 bin dönüm arazide sulama yapılacak Hisarcık göletini, Adliye köyündeki koyun çiftliğini ve Ağlan köyü göleti ile Çerkeşli Göleti çevresinde yapılması planlanan mesire alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Manşet

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