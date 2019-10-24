Vali Şentürk, Osmaneli'de üreticilerle bir araya geldi

24.10.2019 12:28

Vali Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.





Şentürk, İlçe Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin'le ilk olarak Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği ziyaretinde Birlik Başkanı Samet Kavakoğlu ve üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Ziraat Odası ve CP Türkiye Fabrikasında yetkililerden bilgi alan Şentürk, daha sonra Hisarcık köyü Beşevler Mahallesi'ne geçti.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Tarımıyla, sanayisiyle, doğal ve tarihi güzellikleriyle Bilecik ülkemizin butik illerinden biri. Aynı zamanda ürettiği tarım ürünleriyle de büyük bir ekonomik değere sahibiz. Sakarya Nehri'nin bereketli suları ilimizin sulu tarımı için büyük önem arz ediyor. Eldeki imkanlarımızı öncelik sıralamasına göre doğru kullanmalıyız. Üretimlik harcamalar yapmalıyız çünkü biz gelişen bir ülkeyiz. Kapasitesi atıl olan alanları devreye sokarsak, altyapımız olur. İhtiyaçlarımız ve kaynaklarımız belli. Devlet-millet iş birliğinde kaynaklarımızı da doğru kullanarak ihtiyaçlarımızı karşılarız. Her zaman üretelim. Üretimi destekleyelim."

Köylü-devlet iş birliğiyle inşa edilen köy konağında incelemelerde bulunan Şentürk, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle hayata geçirilen ve belediye tarafından 3 dönüm arazide kurulan 450 metrekare kapalı alana sahip tesiste üretilen ev tipi domates salçası ile diğer ürünlerin yapımı hakkında Belediye Başkanı Şahin'den bilgi aldı.

Kaynak: AA