Vali Şentürk mermercilerle bir araya geldi

Vali Bilal Şentürk, Bilecik Mermer ve Granit Sanayicileri Derneği Başkanı Turgut Özen ve üyeleriyle bir araya geldi.



Vali Şentürk, başta mermer ve seramik olmak üzere kentte üretilen ürünlerin ihraç edilmesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Bilecik'in, seramik ve mermer üretiminde önemli bir merkez olduğunu belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"İlimizde çok sayıda mermer sahası bulunmaktadır. Bilecik üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve ülke ekonomisinin gelişmesine büyük katkıda bulunan önemli bir sanayi kenti konumundadır. İl olarak önemli sanayi tesislerine sahibiz. Amacımız, ilimizin mevcut imkanlarını değerlendirerek, sanayici-devlet iş birliği içinde kalkınmada sürdürülebilirlik sağlamak. İlin kalkınması ve gelişmesi için elini taşın altına koyan iş adamlarımızın sıkıntılarını paylaşmada, başarılarını da kutlamada devlet adına her zaman hazırız."

Dernek Başkanı Özen de Bilecik'te endüstriyel ham madde olarak önemli sayılabilecek mermer yatakları bulunduğunu dile getirdi.

Özen, "Sektöre yapılacak yatırımların artması, istihdam sağlanması ve ihracat artışı ile de ekonomiye ciddi katkı sağlayacaktır. Bilecik mermer sektöründe bulunan firmaların, rekabeti en üst düzeyde sağlamak konusunda pazarlama ve tanıtım desteklerine ihtiyacı bulunmaktadır." dedi.

Kaynak: AA