Vali Şentürk, kentteki Kovid-19 rakamlarını açıkladı Açıklaması Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehirde 340 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunduğunu ve buna bağlı 11 can kaybı yaşandığını açıkladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehirde 340 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunduğunu ve buna bağlı 11 can kaybı yaşandığını açıkladı.

Bilecik Belediyesi Kapalı Pazarı'nda kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentürk, salgınla mücadelenin toplumsal olarak verilecek bir mücadele olduğunu söyledi.

Salgınla mücadelenin ikinci aşamasına geçiş için çalışıldığını kaydeden Şentürk, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede ikinci aşamaya geçiyoruz, 'Yeni Normal' dediğimiz sürece hızla ilerliyoruz. Birinci süreci çok şükür, daha az olsun diye arzu ederdik ama ilimiz olarak 340 pozitif vaka ve 11 tane vefatla geçirdik. Şu anda hastanemizde 5-6 kadar yatan hastamız var ama onların da durumları iyi, çok şükür."

Tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Şentürk, "Temizlik, maske ve sosyal mesafe hususuna dikkat etmeliyiz. Özellikle toplu bulunan alanlarda, camilerde olduğu gibi, diğer alanlarda da bu hususlara riayet etmek durumundayız." diye konuştu.

Şentürk, kurallara uyulması noktasında yoğun çaba sarf eden güvenlik birimlerine ve kurallara ilk günden beri uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği maske, sosyal mesafe ve temizlik konusuna dikkat etmeleri gerektiğini belirten Şentürk, "Bundan sonra ki süreçte de hareketlilik artacak, 'olmaz' demeyelim, mesafe ve maske hususuna dikkat edelim. Süreci en az zararla atlatmaya çalışalım. Bu sürece katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yine aynı anlayış içerisinde hep beraber bu süreci götüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA