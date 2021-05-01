Vali Şentürk, İnan ailesiyle iftar yaptı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte yaşayan İnan ailesiyle iftar yaptı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte yaşayan İnan ailesiyle iftar yaptı.

Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk ile birlikte İstasyon Mahallesinde yaşayan İsmail ve Fatma İnan çiftini ziyaret etti. Vali, Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, İnan ailesiyle birlikte iftar yaparak, Ramazan ayının hayırlı geçmesi dileğinde bulundu.

Arından Vali Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, Bahçelievler Mahallesinde yaşayan Öksüzoğlu ve Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Atay ailelerini ziyaret etti. Ailelerle bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı