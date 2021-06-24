Vali Şentürk, Gölpazarı İlçesinde İncelemelerde Bulundu
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Vali Şentürk, Gölpazarı İlçesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Şentürk, Gölpazarı İlçesinde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Bilal Şentürk, Gölpazarı ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Bilal Şentürk, Gölpazarı ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Şentürk, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Hayri Süer ve beraberindekilerle birlikte "Millet Bahçesi"nde peyzaj çalışmalarının yürütüleceği alanda incelemelerde bulunarak, projede yer alan tesisler ve sosyal donatılar hakkında bilgi aldı. Yamaç paraşütü tutkunlarının mekanı haline gelen 1300 rakımlı Çengeller köyüne 6 kilometre uzaklıktaki Hasan Dağında beraberindekilerle birlikte incelemede bulunan Vali Şentürk, bölgenin yamaç paraşütü ve doğa sporu turizmine kazandırılması için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Çengeller köyünde köy muhtarı Mehmet Aysan ve köylülerle bir araya gelerek, bir süre sohbet eden ve Kuşçaören köyü yol yapımı çalışmasını inceleyen Vali Şentürk daha sonra Söğütçük köyünde çıkan yangında evi yanan Bülent Cambaz ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırsever vatandaşların desteğiyle yapımı devam eden inşaatta da incelemede bulunan Vali Şentürk, imece usulüyle yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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