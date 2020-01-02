Vali Şentürk'den huzurevi sakinleri ile çocuk ve sevgi evlerine ziyaret

02.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:42

Bilecik Valisi Şentürk, sakinleri ile çocuk evinde ve sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.



Vali Şentürk eşi Münevver Şentürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost ve Stajyer Vali Selcan Deniz ile birlikte ilk olarak huzurevi sakinleri ile çocuk evinde ve sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek, 2020 yılının sağlıklı ve başarılı geçmesi dileğinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA