Vali Şentürk, Bozüyük'te incelemelerde bulundu
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Vali Şentürk, Bozüyük'te incelemelerde bulundu

11.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:40
Vali Şentürk, Bozüyük'te incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesinde okul ve fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesinde okul ve fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ile daha önce Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu olarak eğitim veren Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait binayı inceleyen Şentürk, İlçe Müftülüğüne geçerek Müftü Mustafa Topal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Organize Sanayi Bölgesinde hayırsever Garip Öğe tarafından yaptırılan ve inşaatı devam eden camiyi gezen Vali Şentürk, şişe ve cam üretimi yapan bir fabrikadaki imalat çalışmalarını inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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