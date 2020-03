Vali Şentürk; "Bilecik'i izole edelim" İl İdare ve İl Pandemi Kurulu toplantısında konuşana Bilecik Valisi Bilal Şentürk,"Şu aşamada virüse yakalanmamak ilimize bulaşmasına fırsat vermemek önceliğimizdir.

İl İdare ve İl Pandemi Kurulu toplantısında konuşana Bilecik Valisi Bilal Şentürk,"Şu aşamada virüse yakalanmamak ilimize bulaşmasına fırsat vermemek önceliğimizdir. Büyükşehirlerin ortasındayız, bir şekilde izole edilmemiz gerekiyor. Bu yönüyle sosyal hareketliliği azaltacak tedbirler alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Vali Bilal Şentürk başkanlığında, Korona virüs Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için İl İdare ve İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı. Vali Şentürk, İl Özel İdaresi Toplantı Salonundaki toplantıda, Büyükşehirler arasında kalan Bilecik'in izole edilmesi gerektiğini vurgulayarak, salgının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak alınan ek tedbirlerin önemine değindi. Yeni tip Korona virüs Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan ek tedbirlerin uygulanmasına yönelik çalışmaların yapıldığını anımsatan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Virüs dünyayı kasıp kavurmaktadır. Tedavi arayışları devam ederken, bizim asıl yapacağımız bulaşma riskini minimize etmek, sosyal hareketliliği asgariye indirmek, sosyal mesafeyi korumak yani yakın teması engellemektir. Şu aşamada virüse yakalanmamak ilimize bulaşmasına fırsat vermemek önceliğimizdir. Büyükşehirlerin ortasındayız, bir şekilde izole edilmemiz gerekiyor. Bu yönüyle sosyal hareketliliği azaltacak tedbirler alıyoruz. Vatandaşımızın hayatını idame ettirme bakımından her türlü tedbiri alıyoruz. Halkımızın can güvenliği, sağlığı ve kamu düzeni açısından bu hareketliliği kısıtlamamız gerekiyor. Otogarlarda oluşturulacak ekiplerimiz kontrollerini yapacak. Otobüs kontrollerine bugünden itibaren başlıyoruz. Çok mücbir sebep yok ise kişisel aracı ile dahi olsa hareketliliğimizi durdurmalıyız. Dışarıya çıkışı minimuma indirecek tedbirleri hep beraber alacağız. Devriyelerimiz, mahalleleri dolaşan bekçilerimiz, dışarıda olan vatandaşlarımızı uyaracaklar. Hepimizin sağlığı ve güvenliği önemli. Bana bir şey olmaz diyen bir kişi virüsü bütün ülkeye yayabilir. Kimsenin buna lüksü yok, Herkes topluma karşı sorumluluğu gereğince dışarıya çıkışını, başkaları ile temasını minimuma indirmek durumundadır."

"Bacalar bir taraftan tütecek ama maksimum tedbirler alınarak tütecek"

Alınan tedbirler doğrultusunda özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçileceğini ifade eden Vali Şentürk, "Bacalar bir taraftan tütecek ama maksimum tedbirler alınarak tütecek. O noktada özellikle sağlık kontrolü noktasında talepler gelebilir. Tarımsal faaliyetlerin kesintiye uğramaması noktasında köylerde tarımsal faaliyetlere vatandaşlarımızın arazilerini ekip biçmelerine itirazımız yok fakat oralar da bilinçlendirilecek. Özellikle dışarıdan gelen tarım işçileri mutlaka geldikleri an dağılmaksızın önce bir sağlık kontrolünden geçirilecekler. Tedbirleri sıkı tutacağız, kontrol edeceğiz. Her alanı her noktayı, riskin yükseldiğini değerlendirerek önceden tarayıp bir araya gelme ihtimali olanların gelmemesini sağlamak, gelmiş ise de onların hemen dağılmasını sağlamak noktasında stratejimiz olacak. Mesai kavramı olmadan hepimiz görevimizin başında olacağı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA