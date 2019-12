Vali Şentürk basın mensuplarıyla buluştu

11.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:00

Vali Bilal Şentürk, kentte faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Şentürk, Hayme Ana Otağında, İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ile Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın hazır bulunduğu toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendirdi.



Devam eden çalışmaların kent tarafından sahiplenilmesini isteyen Vali Şentürk, halka ulaşmak adına basın mensuplarının önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Bilecik'in 26 milyonluk pazara sahip olduğunun altını çizen Vali Şentürk, şunları kaydetti:



"Bilecik eğitimde, tarımda, ekonomide, turizmde ve sanayi olmak üzere her alanda daha iyi noktalara getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bilecik, büyük şehirlerin arka bahçesi olmamalı, bilakis büyük şehirlerle bağ kurmalı. 26 milyonluk pazara 300 kilometre mesafedeyiz. Hemen her köyümüzün ayrı bir zenginliği var. Her karış toprağını en iyi şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Gurbetteki hemşirelerimiz köylerde atıl kalan arazilere ceviz dikmek suretiyle yılın belirli dönemlerinde köyüne gelecek. Hem köyünü ziyaret edecek hem de ekonomik gelir elde edecek. Tarım teşkilatımız başta olmak üzere tüm birimlerimiz çalışıyor. Gölpazarı Gıda İhtisas OSB'nin onayı geldi, kuruluş işlemleri devam edecek. Kamulaştırma süreçleri olacak ve alt yapı yatırımları yapılacak. Artık katma değeri yüksek olan sanayileri istiyoruz. Dolayısıyla ilimiz iyi bir noktaya gidiyor."

Kaynak: AA