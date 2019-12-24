Vali Şehmus Günaydın, muhtarlarla bir araya geldi

24.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:22

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Muhtarlar buluşma il toplantıları" kapsamında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda düzenlenen toplantıya katılan Vali Günaydın, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Günaydın'ın toplantıda, vatandaşların sorunlarını hızlı ve verimli şekilde çözebilmek için yapacakları çalışmaların önem arz ettiğini bildirdi.

Muhtarların yapacağı çalışmaların, görev yaptıkları bölgelere iyi hizmetler yapılabilmesi için çok önemli olduğunu aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Göreve başladığım günden beri "Ben değil, biz varız" anlayışıyla çalışmaları sürdürüyoruz. Bir bütün olursak güzel sonuçlar elde ederiz. Ama bu bütünün bir parçası eksikse o çalışmalarda bir eksiğimiz, noksanımız var demektir. Ben nasıl sizlere telefon numaramı verdim, sizlerde vatandaşlarımıza telefon numaralarınızı verin. Vatandaşlarımız sizlere ne kadar kolay ulaşabilirse verimliliğiniz artacaktır."

Toplantı, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA