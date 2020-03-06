Vali Şehmus Günaydın'ın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Mesajı

06.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:11

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Vali Günaydın, "8 Mart, varlıklarıyla fedakarlığı, kahramanlığı ve duyarlılığı temsil eden, sonsuz sevgi ve merhamet timsali kadınlarımızın gurur günüdür. Ailesi, ülkesi ve milleti için yaptığı fedakarlıklarla, sosyal ve ekonomik alanda önemli roller üstlenen, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru, daima özverinin, asaletin, sevginin kaynağı olan kadınlarımız; her türlü takdiri hak etmektedirler" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:



"Dinimiz annelerimize, kadınlarımıza büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde "Cennet annelerin ayakları altındadır" buyurarak bundan tam 1500 yıl önce kadınlarımıza verilen değeri ortaya koymuştur.



Ülkemiz dünyada birçok ülkeden önce kadınlarımıza önemli haklar sağlamıştır. 20. yüzyılın başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere, pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken, bu konuda dünyanın pek çok ülkesine de ilham kaynağı olmuştur.



Günümüzde de Türk kadını eğitimden bilime, spora, sanattan ekonomiye, siyasetten kamu yönetimine, millet ve devlet yapımızın odağında başarı ile yerini alarak, birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadırlar. İlimizde de, kadınların gerek kamuda, gerek özel sektörde, gerekse kendi imkanları ve emekleriyle çalışarak üretime katılmaları memnuniyet vericidir.



Hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren başta şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, dünyamızı sevgi ve şefkatle dolduran tüm fedakar annelerimizin, kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA