Vali Şehmus Günaydın'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bundan bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayıp, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla neticelenen bağımsızlık mücadelemiz, Milletimiz ve Ülkemiz için, gelecek adına atılan önemli bir adımdır" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları söyledi:

"Bundan bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayıp, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla neticelenen bağımsızlık mücadelemiz, Milletimiz ve Ülkemiz için, gelecek adına atılan önemli bir adımdır. 19 Mayıs 1919 tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmesi ayrıca büyük anlam taşımaktadır. Tarih boyunca toplumları ayakta tutan en büyük güç gençlik olmuştur. Hangi ülke genç kuşakların yetişmesine büyük önem vermişse daima ileriye gitmiş ve kalkınmıştır. Bu nedenle; gençlerimizi kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirmek en önemli görevimizdir. Sevgili gençler; Vatanımızı canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, sizlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha ileri noktalara taşımak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çok çalışmalısınız. İdeallerinin peşinden kararlılıkla giden, güçlü, dinamik, özgüvenli, milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Her alanda gelişmemizin gücü ve geleceğimizin mimarı olan gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını temin etmek için spor tesislerinin yapımında ve erişilebilirliğinde son yıllarda çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu tesisleşme sonucunda da gençlerimiz hem spor yapma imkanına kavuşmuş hem de uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve milletimizi başarılı bir şekilde temsil ederek, önemli dereceler elde etmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle; bütün vatandaşlarımızın, Sevgili Gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA