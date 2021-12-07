Vali Günaydın, ASKF Başkanı Mutlu Önal'ı Kabul Etti - Haberler
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Vali Günaydın, ASKF Başkanı Mutlu Önal'ı Kabul Etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Günaydın, ASKF Başkanı Mutlu Önal'ı Kabul Etti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve yönetimini makamında kabul etti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve yönetimini makamında kabul etti.

Vali Şehmus Günaydın, ziyaret sırasında yapmış olduğu konuşmada, "Başarının sürdürülebilir olması için, dün olduğu gibi bugün de amatör sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Profesyonel ve amatör tüm spor müsabakalarında mücadele eden sporcularımıza ve takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da kabulden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Vali Şehmus Günaydın'a amatör spora vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. - KAYSERİ

Vali Günaydın, ASKF Başkanı Mutlu Önal'ı Kabul Etti

Vali Günaydın, ASKF Başkanı Mutlu Önal'ı Kabul Etti

Vali Günaydın, ASKF Başkanı Mutlu Önal'ı Kabul Etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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