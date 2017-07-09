Vali Şehit Oğluna Makam Aracını Tahsis Etti

Tokat Valisi Ömer Toraman, Ağrı Doğubeyazıt Çaldıran Karakolu Karakent köyü mevkisinde 2015'de yol emniyet ve kontrol görevi sırasında şehit olan Uzman Çavuş Musa Bayrak'ın oğlu Berkay Bayrak'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.



Toraman, makam aracını süsletip şehidin ailesinin yaşadığı Topçubağı Mahallesi Yurt Sokak'taki eve gönderdi.



Makam aracına binen şehidin oğlu Berkay Bayrak, mutluluğunu dile getirerek, "Büyüyünce jandarma olmak istiyorum. Bugün çok güzel. Hep böyle olsa keşke." dedi.



Berkay'ın kirvesi Ömer Dirican da "Mutlu günlerinde yanlarındayım. İnşallah en kötü günleri böyle olur. Darısı damatlığına. Sağ olsunlar bütün Tokat Berkay için ayaktaydı. Valimizden talebimiz oldu. Sağ olsunlar bizi kırmadılar, aracını tahsis ettiler." diye konuştu.



Berkay Bayrak, makam aracıyla şehir turu attı. Çarşı iznini kullanan bir grup asker, Berkay Bayrak'ın sünnet konvoyunun geçişi sırasında selam durdu.



"Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emaneti"



Vali Toraman, mutlu gününde şehit oğlu Berkay Bayrak'ı yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:



"Berkay'ın sünnet törenini gerçekleştireceğiz. Allah ona uzun, sağlıklı ömür versin. Hızla büyüyor, memleketine ve ailesine faydalı birisi olacak inşallah. İlerde belki de görevi kendisine teslim ederiz. Vali amcasının arabası ile dolaşmak istemiş. Konvoyunu yaptı, dolaştı. Biz onun mutlu gününde yanında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emaneti. Bizim en değerli varlıklarımız. Onlar için yapamayacağımız şey yok. Onların yanındayız. Her zaman onların destekçisiyiz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Onların sayesinde bu memleket huzur ve güvenlik içinde. Şehitlerimizin çocukları bizim çocuklarımız. Berkay da bizim yavrumuz."



Sünnet törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve vatandaşlar katıldı.