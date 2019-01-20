Vali, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, El-Bab'da, terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan Uzman Onbaşı Selman Çelik'in ailesi ve Kıbrıs Gazisi Şaban Karaaslan ile ailesini ziyaret etti.

Vali Toraman ile eşi Neşe Toraman ilk olarak Şehit Uzman Onbaşı Selman Çelik'in annesi Halime, babası Süleyman, ağabeyleri Harun ve Talha ile daha sonra Kıbrıs Gazisi (muharip gazi) Şaban Karaaslan ile eşi Cemile Karaaslan ile bir araya geldi.

Aileleri evlerinde ziyaret edip istek ve arzularını dinleyen Vali Dr. Ömer Toraman, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanlarında olduğunu, bir sıkıntıları ve istekleri olması durumunda kapılarının sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.

Ziyaretlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile Müdür Yardımcısı Fatma Uz da hazır bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA