Vali Seddar Yavuz, şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti
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Vali Seddar Yavuz, şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

Vali Seddar Yavuz, şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gebze, Çayırova, Körfez ve Derince ilçelerinde ikamet eden şehit yakınları ile gazileri ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gebze, Çayırova, Körfez ve Derince ilçelerinde ikamet eden şehit yakınları ile gazileri ziyaret etti.

Şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Yavuz, bayramlarını tebrik etti.

Her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını ifade eden Yavuz, onların isteklerinin başlarının üstünde yeri olduğunu kaydetti.

Aile ve gaziler de ziyaretinden dolayı Vali Yavuz'a teşekkür etti.

Yavuz, daha sonra Derince ilçesinde ihtiyaç sahibi bir aileye ziyarette bulunarak, bayramlarını kutladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailenin sorunlarını dinleyen Vali Yavuz, yapılması gerekenler hakkında talimatlar verdi.

Yavuz, kentte belirlenen bölgelerde denetimlerde bulunan güvenlik güçlerini de ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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