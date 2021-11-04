Vali Sayın Hüseyin Aksoy ve Hanımefendi Hülya Aksoy Kız Yurdunda Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Vali Sayın Hüseyin Aksoy ve Hanımefendi Hülya Aksoy, ADÜ Merkez Kampüsü içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Aksoy, yaptığı açıklamada, "ADÜ kampüsünde yeni hizmete açtığımız 2394 kişilik kız öğrenci yurdunu eşim Hülya Hanım ile birlikte ziyaret ederek Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerimizle akşam yemeği yedik, çay içtik, sohbet ettik. Yeni yurt binamız öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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