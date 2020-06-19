Vali Sarıibrahim vatandaşla Cuma namazında buluştu
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Vali Sarıibrahim vatandaşla Cuma namazında buluştu

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim vatandaşla Cuma namazı kılıp, Belediye Başkan vekilliği görevine başladı.

Vali Sarıibrahim vatandaşla Cuma namazında buluştu
19.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:57

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim vatandaşla Cuma namazı kılıp, Belediye Başkan vekilliği görevine başladı.

Iğdır'a yeni atanan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Yeraltı Çarşısı üzerinde toplanan cemaatle Cuma namazı kıldı. Cuma namazını kıldıktan sonra, Iğdır Belediyesine geçen Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkan yardımcıları ve Belediye çalışanları tarafından karşılandı. Karşılama töreninde kendisine verilen çiçeği yoldan geçen bir vatandaşa hediye etti.

Töreninin ardından Belediye Başkanlığı makamına geçen Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim burada yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımızın takdiri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Iğdır Valiliği görevine atanmış bulunmaktayım. Iğdır Valiliği ile beraber Iğdır Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüteceğiz. Allah milletimizin her ferdine ulaşmayı, dokunmayı ve hizmet etmeyi nasip eylesin" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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