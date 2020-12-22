Vali Sarıibrahim Sarıkamış şehitleri için mesaj yayınladı
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Vali Sarıibrahim Sarıkamış şehitleri için mesaj yayınladı

22.12.2020 08:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:58
Vali Sarıibrahim Sarıkamış şehitleri için mesaj yayınladı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim "Sarıkamış Harekatı'nın 106. Yıl dönümü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim "Sarıkamış Harekatı'nın 106. Yıl dönümü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Sarıibrahim yayınladığı mesajında, "Bu toprakları vatan kılma adına, üstün cesaret örneği gösterip buz tutan bedenleriyle Sarıkamış'ta son nefeslerine kadar mücadele eden, zorlu kış şartları altında şehadet şerbeti içen kahraman ecdadımız, aziz hatıralarıyla yüce milletimizin gönlünde müstesna ve ulvi bir yere sahiptir. 106 yıl önceki bu amansız koşullarda büyük kayıplar verilse de; sadakati, azmi ve kararlılığıyla ölümü hiçe sayan kahraman ecdadımız; vatanına ve bağımsızlığına kastedenlere karşı göğüslerini siper etmiş, asla geri dönmeyi düşünmemiştir. Vatanın dört bir yanından gelerek attıkları her adımla şehadete biraz daha yaklaştıklarını bilmelerine rağmen, gözlerini kırpmadan son nefeslerine kadar mücadele etmişlerdir. Allahuekber Dağları'nın dondurucu soğuğu, kahraman askerlerimizin yüreğindeki vatan ateşini söndürememiştir. Bedenleri karlar altında kalsa da yüreklerindeki bu ateş milletimize bağımsızlık yolunu açmıştır. Bilinmelidir ki, yıllar geçse de o ateş aziz milletimizin gönüllerinde asla sönmeyecektir! Bu duygu ve düşüncelerle, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümünde vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için Allahuekber Dağları'nda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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