Vali Sarıibrahim saha denetiminde
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Vali Sarıibrahim saha denetiminde

14.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:51
Vali Sarıibrahim saha denetiminde

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Söğütlü Mahallesinde devam eden kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Söğütlü Mahallesinde devam eden kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim Söğütlü Mahallesinde devam eden kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kanalizasyon inşaatında çalışan işçilerle de sohbet eden Sarıibrahim, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - IĞDIR

Vali Sarıibrahim saha denetiminde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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