Vali Sarıibrahim, Oba Köyünde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Vali H. Engin Sarıibrahim, Oba köyünü ziyaret ederek köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali H. Engin Sarıibrahim, Oba köyünü ziyaret ederek köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Talep ve önerileri dinleyen Vali Sarıibrahim, köyde çeşitli incelemelerde bulundu. Kendisine iletilen taleplerin bizzat takipçisi olacağını ifade eden Vali Sarıibrahim, misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Suyun kıymetinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ve hem kuraklık hem de pandemi koşulları nedeniyle zor günlerden geçildiğini belirten Vali Sarıibrahim, milletimizin dayanışma ruhuyla bu zorlu günlerin üstesinden geleceğini söyledi.

Ziyarette köy halkının taleplerinin çözümü noktasında kurum müdürleri de hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre