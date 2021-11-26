Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

IĞDIR (İHA) - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, başkanlığında 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Mersin'de Vali Ali İhsan Su ve ilgili kurum yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

81 ilde valilerin çevrimiçi yöntemle katıldığı toplantıya, Vali Su'nun yanı sıra ilgili kamu kurum yetkilileri Valilik toplantı salonunda video konferansla katıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında, mevcut çalışmalar gözden geçirilerek, yapılması planlanan faaliyetlere yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

'Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadelede İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısına daha sonra Vali Su başkanlığında devam edildi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, ayrıca ilçe düzeyinde de kaymakamlar başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda; elektronik kelepçe uygulaması, kades uygulamasının yaygınlaştırılması ve tanıtımına yönelik çalışmalar, şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbir kararlarının uygulanması, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formunun uygulanması, kadın konukevleri açılması, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Biriminin tanıtımına yönelik faaliyetler ele alındı. ŞÖNİM'lerin kapasite artırımı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerinin kapasite artırımı ve Mersin'de yapılan kadına yönelik şiddetle mücadele toplantılarında vaka bazlı gündem oluşturulması konularının da değerlendirildiği toplantıda, mevcut duruma ilişkin analizler yapılarak, ileriye dönük faaliyetler ele alındı. - MERSİN