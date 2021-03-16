IĞDIR Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı
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IĞDIR Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı

16.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:50

Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardıVAKA oranlarında büyük artışın yaşandığı Iğdır'da Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, yaklaşan Nevruz Bayramı sebebiyle kabir ziyaretinde bulunan vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı

VAKA oranlarında büyük artışın yaşandığı Iğdır'da Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, yaklaşan Nevruz Bayramı sebebiyle kabir ziyaretinde bulunan vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 6-12 Mart tarihleri arasında illerin vaka oranları açıklandı. 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında yüz binde 24,84 olan Iğdır'daki vaka oranı, 6-12 Mart tarihleri arasında 80,97'ye yükseldi. Vaka oranlarının yükseldiği kentte Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, vatandaşları uyardı. Nevruz Bayramı sebebiyle kabir ziyaretine gidecek olanların maske ve mesafe kurallarını uymasını isteyen Sarıibrahim, "Özellikle il dışından gelenler kurallara uymalıdır. Yavaş yavaş kırmızıya doğru gidiyoruz.Herkes kuralarla uymalıdır, bunun vebali büyüktür.Herkesten rica ediyoruz kurallara uysunlar. Esnafımızın iş yerini kapatmak itmiyoruz. İnşallah maviye tekrar döneriz. 25 binden fazla insanımız hayatını kayıp etti. Iğdır da 55 kişi hayatını kayıp etti. Özellikle cemaati uyaralım, kabir ziyaretin gelenler kurallara uysunlar maske mesafe temizlik kuralına uyalım" dedi.

ZABITADAN MEZARLIK GİRİŞİNDE UYARDI

Iğdır Belediyesi zabıta ekipleri, kabir ziyaretine gelenleri Asri Mezarlık girişinde uyardı. Geçen yıllara göre ziyaretçi sayısının azaldığı mezarlık ziyaretine gelenlere maske takmaları ve mesafeye dikkat etmelerini isteyen zabıtalar, denetimde de bulundu.

IĞDIR Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı
IĞDIR Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı
IĞDIR Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı
IĞDIR Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı
IĞDIR Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı
IĞDIR Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı
IĞDIR Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı
IĞDIR Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı
IĞDIR Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı
IĞDIR Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı
IĞDIR Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı
IĞDIR Vali Sarıibrahim, kabir ziyaretine gidenleri uyardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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