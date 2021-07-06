Vali Sarıibrahim, İçişleri Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Video Konferans Yöntemiyle Toplantıya Katıldı.
Vali H. Engin Sarıibrahim, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Vali H. Engin Sarıibrahim, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Toplantıda; Normalleşme Süreci, Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri, KADES, Uyuşturucuyla Mücadele konuları değerlendirildi.
Kaynak: Habermetre