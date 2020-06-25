Vali Sarıibrahim başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi.
25.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:06
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi.
Iğdır Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı, Belediye Başkan Yardımcıları, Kurum Amirleri ve Belediye Şube Müdürleri katıldı. Toplantıda, İçme suyu alt yapısı, Dilucu Şehitler Parkı ve Haydar Aliyev Parkı proje çalışmaları ele alındı. - IĞDIR
Kaynak: İHA