Vali Sarıfakıoğulları'ndan Ölümlü Kazayla Sonuçlanan Narkotik Operasyonu ile İlgili Açıklama

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İran uyruklu bir şahsın aracında 31 kilo 169,20 gram eroin maddesi ele geçirilmesi ile ilgili olarak, "Bu esnada maalesef bir vatandaşımızı trafik kazasında kaybettik. Alper Nebil, 1995 Giresun doğumlu kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.



Giresun'da dün gece polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu ters şeride girerek kaza yapan İran uyruklu Hamed Esmaeıllou'nun aracında yapılan aramada toplam değeri 1 milyon lira olan 31 kilo 169,20 gram eroin maddesi ele geçirilmişti. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünde basın açıklaması yapan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini kaydetti. Aracın bir süredir narkotik ekipleri tarafından takip edildiğini belirten Sarıfakıoğulları, "Dün akşam Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz önemli bir operasyona imza attılar. Gençlerimizin uyuşturucu tuzağına düşürülmemesi noktasında gerek İl Emniyet Müdürlüğümüz, gerek İl Jandarma Komutanlığımız tüm birimleriyle en üst düzeyde hassasiyet göstererek mücadelesini sürdürüyor. Bir süredir narkotik şubemizin takibinde olan ve dün akşam saat 22.15 sularında ilimizin girişindeki uygulama noktasında durdurulan araç, güvenlik güçlerimizin ikazına rağmen yoluna devam ediyor ve şehir merkezindeki ışıklardan ters yöne dönmek suretiyle Trabzon istikametine doğru yol alıyor. Bu esnada maalesef bir vatandaşımızı trafik kazasında kaybettik. Alper Nebil, 1995 Giresun doğumlu kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Yine araç içerisinde yaklaşık 31 kilo 169,20 gram eroin maddesi arkadaşlarımızın özverili çalışması neticesinde ele geçirilmiştir" dedi.



Öte yandan basın açıklamasının ardından dağıtılan bilgi notuyla olaya ilişkin detaylar da paylaşıldı. Operasyon ve yaşanan kazanın detaylarının aktarıldığı basın notunda şu ifadelere yer verildi;



"24.12.2017 günü saat 22.15 sıralarında 63 FL 458 plaka sayılı Fiat Linea marka otomobil ilimiz Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde bulunan uygulama noktasında durdurulmak istenmiş, araç sürücüsünün görevlilerin 'dur ikazlarına' uymayarak kaçması neticesinde araç takibe alınarak ilimiz Liman Kavşağı'nda gerekli emniyet tedbirleri alınarak durdurulmak istenilmiştir. Şahıs Liman Kavşağı'ndaki ışıklara kadar gelerek yolun kapalı olduğunu görmesi ile ani bir şekilde aracını U dönüşü yaparak ters istikametten bölünmüş yol üzerinden Trabzon ili istikametine gitmek istediği esnada Emniyet Müdürlüğü karşısında normal yolunda seyir halinde olan 28 DA 693 plakalı araç ile kafa kafaya çarpışmış, bu çarpışma neticesi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerine intikal edildiğinde 28 DA 693 plakalı araç sürücüsü 1995 Giresun doğumlu Alper Nebil ile 63 FL 458 plakalı araç sürücüsünün yapılan parmak izi çalışması sonucu tespit edilen 1982 Khoy doğumlu Karam-Fateme oğlu Hamed Esmaeıllou isimli şahıs olduğu anlaşılmış, araç içerisinde İran uyruklu Ahad Vatandoust isimli şahsa ait ayrıca bir adet pasaport daha bulunmuştur. Yaralı şahıslar olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, 28 DA 693 plakalı araçta bulunan Alper Nebil isimli şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25.12.2017 günü saat 02.30 sıralarında hayatını kaybetmiştir. İran uyruklu yaralı şahsın tedavisi ise devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak hastanede tedavisi devam eden Hamed Esmaeıllou isimli şahsın kullanmış olduğu 63 FL 458 plakalı araçta Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada araç içerisinde bulunan iki ayrı siyah naylon poşet içerisinde 76 paket halinde preslenmiş şekilde yapılan tartımda toplam daralı ağırlığı 31 kilo 169,20 gram eroin maddesi elde edilerek el konulmuştur. (Piyasa değeri 250-300 bin euro civarında/1 milyon TL) Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce TCK maddesi 188 "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "taksirle öldürme" suçlarından tahkikata başlanılmıştır." - GİRESUN