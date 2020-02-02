Vali Sarıfakıoğulları'ndan anlamlı ziyaret

02.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:18

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın, Elazığ ve Malatyalı depremzedeler için Yağlıdere ilçesinde başlatılan yardım kampanyasına sırtında taşıdığı koli ile destek olan 80 yaşındaki Emine Bolat'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sarıfakıoğulları'nın, Yağlıdere Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya katkıda bulunan Bolat ile evinde bir süre sohbet ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sarıakıoğulları'nın, Bolat'a sergilediği örnek davranış ve fedakarlıktan dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

Vali Sarıfakıoğulları, ziyarette Emine Bolat'a çerçeveli Türk Bayrağı ile basına yansıyan çerçeveletilmiş fotoğrafını hediye etti.

Kaynak: AA