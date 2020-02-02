Vali Sarıfakıoğulları'ndan anlamlı ziyaret
Haberler » Güncel » Vali Sarıfakıoğulları'ndan anlamlı ziyaret - Haber

Vali Sarıfakıoğulları'ndan anlamlı ziyaret

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın, Elazığ ve Malatyalı depremzedeler için Yağlıdere ilçesinde başlatılan yardım kampanyasına sırtında taşıdığı koli ile destek olan 80 yaşındaki Emine Bolat'ı ziyaret ettiği bildirildi.

02.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:18
Vali Sarıfakıoğulları'ndan anlamlı ziyaret

Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın, ve Malatyalı depremzedeler için ilçesinde başlatılan yardım kampanyasına sırtında taşıdığı koli ile destek olan 80 yaşındaki Emine 'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sarıfakıoğulları'nın, Yağlıdere Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya katkıda bulunan Bolat ile evinde bir süre sohbet ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sarıakıoğulları'nın, Bolat'a sergilediği örnek davranış ve fedakarlıktan dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

Vali Sarıfakıoğulları, ziyarette Emine Bolat'a çerçeveli Türk Bayrağı ile basına yansıyan çerçeveletilmiş fotoğrafını hediye etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler