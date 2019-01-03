Vali Sarıfakıoğulları Muhtarlarla Toplantıda Bir Araya Geldi

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Görele, Tirebolu, Eynesil, Doğankent ve Çanakçı ilçelerinin mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Görele Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Vali Sarıfakıoğulları, toplantıda KÖYDES çalışmalarını değerlendirdi.

Sarıfakıoğulları, özellikle grup yollarına öncelik vereceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir köyümüzün, mahallemizin sorunu bizlere iletilmişse ve burada hala bir problem yaşıyorsak bunda sorumlu bizlerizdir. Bu nedenle herkes, tüm kamu kurum ve kuruluş müdürlerim ulaşılabilir olacak. Vatandaş bize gelememiş de olabilir. Biz gideceğiz. Sorununu yerinde görüp çözeceğiz. 2018 yılı için KÖYDES çalışmalarımızın yüzde 95'i tamamlandı. 2019 yılı için de ödenek geldiğinde inşallah aynı kararlılıkla çalışıp tamamlayacağız. Köy yolları için özellikle grup yollarına öncelik vereceğiz. Bu noktada talepleri siz muhtarlarımızdan alıyoruz."

Plastik poşetlerin denizde 400, karada da 800 yılda kaybolduğuna işaret eden Sarıfakıoğulları, "O nedenle hassasiyetlerimiz bundandır. Bu kaygı tamamen çevrenin korunmasına ilişkin bir kaygıdır. Bunun böyle bilinmesini isterim. Bu konuyu sizinle özellikle paylaşmak istedim ki Bakanlığımız böyle bir tasarrufu tamamen çevrenin korunması amacıyla almıştır. Bu konuda da uygulamaya 1 Ocak itibarıyla geçmiş oldu." diye konuştu.

Toplantıda ilçelerin kaymakamları, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de yer aldı.

Kaynak: AA