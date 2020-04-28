Vali Sarıfakıoğulları maske üretim çalışmalarını inceledi Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Halk Eğitimi Merkezi'ndeki maske üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Halk Eğitimi Merkezi'ndeki maske üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sarıfakıoğulları, HEM'de günlük 10 bin maske üretim kapasitesine sahip olan otomatik kesim ve pile makinesiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Yetkililer, Vali Sarfakoğulları'na günlük 10 bin maske sayısının ihtiyaca bağlı artırabileceğini aktardı.

Emek ve katkıda bulunanlara teşekkür eden Vali Sarıfakıoğulları, salgınla mücadeleye, koruyucu ekipman üreterek destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Giresun Halk Eğitimi Merkezi yönetici, öğretmen ve usta öğreticilerine teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarette Vali Sarıfakıoğulları'na İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA