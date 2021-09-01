Vali Salih Ayhan, Sivas YHT İstasyonu'nu inceledi
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Vali Salih Ayhan, Sivas YHT İstasyonu'nu inceledi

Vali Salih Ayhan, Sivas YHT İstasyonu'nu inceledi
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında yapılan Sivas YHT istasyonu ve tarihi tren garı önünde yapılan çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında yapılan Sivas YHT istasyonu ve tarihi tren garı önünde yapılan çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve TCDD yetkilileri ile TCDD tarafından yapımı tamamlanan ve son rötuşları yapılan Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ile tarihi Tren Garı önündeki çevre düzenleme çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Bu arada, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları arasında gösterilen Ankara-Sivas YHT hattında gelecek günlerden itibaren deneme sürüşlerinin yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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