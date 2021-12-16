Vali Salih Ayhan, Sivas YHT Gar Binası'nı inceledi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında yapılan Sivas YHT Gar Binası ve tarihi tren garında devam eden çalışmalarını inceledi.

Valilikten alınan bilgiye göre, Ayhan, TCDD yetkilileri ile yapımı tamamlanan ve son rötuşları yapılan Yüksek Hızlı Tren Gar binası ve tarihi Tren Garı'nda süren çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Vali Salih Ayhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek Hızlı Tren Garı, şehrimize ve ulaşım ağına farklı bir güzellik katıyor. Geleneksel ve modern dokunuşların bir araya gelmesiyle hayat bulan YHT Garı'nda, şehrimize gelen misafirler şehrimiz hakkında da bilgi sahibi olacak. Nice mutlu kavuşmalara mekan olması dileğiyle." ifadelerini kullandı.