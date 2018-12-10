Vali Salih Ayhan, Şarkışla'yı Ziyaret Etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonunu Şarkışla ilçesinde çeşitli ziyaretlerle değerlendiren Ayhan, Şarkışla Belediyespor'un Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 2. Grup'taki maçını statta izledi.

Karşılaşmanın ardından 88 yaşındaki Kore Gazisi Ata Akyüz'ü ziyaret eden Ayhan, ülkenin bekası için kahramanlık destanı yazan gazilere Allah'tan hayırlı ve sağlıklı ömürler diledi.

Ayhan, Şarkışla programı kapsamında kaymakamlıkta halkla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Sivas'ta her hafta salı ve perşembe günleri kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları, randevu usulüyle makamında konuk ettiğini hatırlatan Ayhan, "İl merkezine gelemeyenleri de yaşadıkları yerlerde dinliyor ilgili hususlarda yetkililere talimatlarda bulunuyoruz. Kapılarımız her zaman açık." ifadelerini kullandı.

Ayhan, ilçede bazı taziye ziyaretlerinde de bulundu.



Ayhan'a, ziyaretlerinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Şarkışla Kaymakam Vekili Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, il genel meclis üyesi Fikret Doğruyol ile Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Salim Kılıç eşlik etti.