Vali Salih Ayhan: Köy Ziyaretlerini Önemsiyoruz

Sivas Valisi Salih Ayhan, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinlemeye ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ediyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinlemeye ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ediyor. Köy ziyaretlerini önemseyen Vali Salih Ayhan, ilk olarak; Yıldızeli ilçesi Ortaklar - Topulyurt grup köy yolunda Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan 5 kilometrelik 2'nci kat asfalt iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ayhan, işçilere tatlı ikram ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Ayhan, daha sonra Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın doğup büyüdüğü Yıldızeli Topulyurt köyüne gitti.

Köy girişinde yoğun ilgiyle karşılaşan Vali Ayhan ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay, daha sonra köy meydanında toplanan vatandaşlar ile bir araya geldi.

Vali Ayhan Rıza Hocamızla Gurur Duyuyoruz

Konuşmasına doğduğu toprakları unutmayan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a teşekkür ederek başlayan Vali Salih Ayhan, Sivasspor'un başarısına büyük katkı sağlayan Çalımbay'a görevinde başarılar diledi.

Çalımbay'ın önemli bir teknik adam olduğunu ve şehrin takımı olan Sivasspor'u çok iyi noktalara taşıdığını kaydeden Vali Ayhan, " Hocamızla gurur duyuyoruz. " ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay'dan Vali Ayhan'a Teşekkür

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Topulyurt köyünü ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Ayhan'a teşekkür etti.

Kırsala önemli hizmetler yapıldığını ifade eden Çalımbay, "Devletimiz vatandaşını dinliyor, çözüm üretmek için gayret gösteriyor. " dedi.

Kırsalda Sorunları Çözmeye Devam Ediyoruz

Vatandaşların yapılmasını istediği konularla ilgili taleplerini de not alan Vali Salih Ayhan, önceliklerin dikkate alınarak kırsalda sorunların çözülmesi için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

Eksiklik ve ihtiyaçların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydeden Vali Ayhan, "Kırsalda beklentiler artıyor ve çeşitleniyor. Devletimiz de buna göre kaynağını artırıyor. El birliğiyle, hep birlikte talepleri karşılarız. " dedi.

Vali Ayhan'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, Topulyurt köyündeki programlarını şehit ailesi ziyareti ile tamamladı.

Şehit İsmail Eryiğit'in babası Ahmet Eryiğit'i hanesinde ziyaret eden Vali Ayhan, şehit ailemizle sohbet ederek sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

Vali Ayhan Çobansaray Köyü Halkı ile Bir Araya Geldi

Vali Salih Ayhan, bir sonraki ziyaretini Çobansaray köyüne yaptı. Köy muhtarını ve köy halkını dinleyen Vali Salih Ayhan, "Her yıl bir ihtiyacınızı önceleyin, ona yoğunlaşın. Bizlere de dağınık taleplerle değil, öncelikli ihtiyaçlarınızla gelin ki hep birlikte çözelim. " dedi.

Köy sakinleriyle uzun uzun sohbet eden Vali Salih Ayhan, çocuklarla da yakından ilgilendi. Her fırsatta çocukların ruh dünyasına dokunan ve onları çeşitli hediyelerle sevindiren Vali Salih Ayhan, çocuklara bol bol kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Vali Ayhan'dan Kuyupınar Ailesine Ziyaret

Vali Salih Ayhan, Çobansaray köyü programlarını hane ziyaretiyle tamamladı.

Vatandaşlarımızı hanesinde de dinlemeye gayret gösteren Vali Ayhan, Süleyman Kuyupınar'ın misafiri oldu. Hanenin çocuklarıyla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Köy ziyaretleri programlarında Yıldızeli Kaymakamı Furkan Atalık ve AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hacı Ayvaz'da hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre