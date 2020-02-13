Vali Salih Ayhan karla mücadele çalışmalarını inceledi

13.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:08

Sivas Valisi Salih Ayhan, köy yollarında devam eden karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Vali Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının ardından Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açmak için 7 gün 24 saat yoğun bir gayret gösterdiğini belirtti.

İl merkezinde yarım metre, yüksek kesimlerde de yaklaşık 1 metre karın olduğunu aktaran Ayhan, "Yani, mübalağa olmasın ama bir afet var adeta. Tabi bununla da mücadele etmek için tüm ekiplerimiz sahada. Hem onlara destek olmak hem de durumu görmek için buradayız. Şuan il genelinde Sivas İl Özel İdare ve kara yolları yaklaşık 700 civarında personelimiz ve 400 civarında da ekiple yoğun bir şekilde karla mücadele etmektedir. Tabi şuan ki havayı da gördüğümüz üzere şuan açılan yol 10 dakika sonra kapanabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını isteyen Ayhan, şunları kaydetti:

"Şuan köy yollarının yüzde 50'si kapalı vaziyette, ana yolları şuan il ve ilçe özel idaremiz ile kara yolları ekiplerimiz açmakta. Bizim vatandaşlarımızdan özellikle bir isteğimiz var. 1-2 gün zorunlu olmadığı sürece hiç dışarı çıkmamaları ve özellikle özel araçla hiç çıkmamaları. Toplu taşıma araçları kullanmalarını istiyoruz. Eğitim öğretim faaliyetlerimizi zaten 2 gündür durdurduk. Çocuklarımız evde durumlarını değerlendirsinler. Şuan son yılların en yoğun kar yağışı yaşanmaktadır."

Sivas'ın çok geniş bir coğrafyasının olduğuna dikkati çeken Ayhan, "Devletin tüm imkanları seferber edilmiş vaziyette. İl Özel idare ve kara yollarının yaklaşık 10 bin kilometre yolu var. Şuan teyakkuzdayız. Bütün enerji ve irademizi vatandaşımızın sağlıklı bir ulaşım yapması için göstermekteyiz. Tekrar tekrar söylüyorum 112 acil çağrı merkezimizi asılsız bir şekilde lütfen meşgul etmeyelim." açıklamasını yaptı.

Vali Salih Ayhan, daha sonra karla mücadele ekiplerini ziyaretinin ardından Kardeşler Ormanı yolunda doğaya yem bırakma etkinliğine de katıldı.

Kaynak: AA