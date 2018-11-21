Vali Salih Ayhan'ın Ulaş Ziyareti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesini ziyaret etti.

Vali Ayhan'ı, ilçeye gelişinde Hükümet Konağı önünde Altınyayla Kaymakamı ve Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, kurum amirleri ve muhtarlar tarafından karşılandı.

İlk olarak Dalak'ı makamında ziyaret eden Ayhan, çalışmalar konusunda detaylı bilgi aldı.

Daha sonra Kaymakamlık konferans salonunda muhtarlarla bir araya gelen Ayhan, muhtarların taleplerini dinledi.



Ayhan, ardından Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün'ü makamında ziyaret etti.

Buradan Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğüne geçen ve İşletme Müdürü Metin Yurtdakal'dan hayvancılık ve tarım çalışmaları konusunda bilgi alan Ayhan, ilçede yapılması düşünülen yeni hastane yerinde, yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatında ve yıkım kararı alınan Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda da yerinde incelemelerde bulundu.

Ayhan son olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Ayhan'a, ziyaretlerde, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü de eşlik etti.