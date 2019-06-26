Vali Salih Ayhan'dan Kayseri'deki Sivaslı derneklere ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayseri Sivaslılar Derneğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in başkanlığını yaptığı derneği ziyaretinde Genel Sekreter Erkan Öztürk'den faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Ayhan daha sonra ise Sivaslı Dernekler Platformunu ziyaretinde Başkan Mehmet Birel ve yönetimi ile bir araya geldi.

Ayhan, her iki Sivaslı sivil toplum kuruluşu ziyaretinde yaptığı açıklamada Sivas'ta planlanan, devam eden ve biten yatırımlar hakkında bilgi vererek, Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri ile 5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 'Gardaşlık Festivali'ne Sivaslıları davet etti.

Türkiye ve yurt dışında yaşayan Sivaslıları ortak bir havuzda birleştirerek sosyal sermayelerini daha etkin kullanmak istediklerinin altını çizen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Sizin heyecanınıza karşılık vermemek mümkün değildi. Bunu hem iade-i ziyaret, hem hemşerilerimizle bir buluşma, hem de Sivas ile Kayseri arasındaki bağımızı daha da güçlendirmek adına böyle bir mana vermek istiyorum. Sivaslı milyonlarca insan var, memleketlerinde doğmuş ama doyamamış. Biz de valilik olarak inşallah Sivas Valiliğimizde bir merkez kurarak bütün Türkiye'de ve Türkiye dışında yaşayan ve ortak paydası Sivas olup da sivil toplum içerisinde örgütlenen bütün yapıları bir havuza alıp sosyal sermayemizi daha etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Bu birlikteliğimizi artırdığımız takdirde de Sivas'ın gücünü daha çok hissettireceğiz."

Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinliklerine ve 5-6 Ağustos tarihlerinde Sivas'ta düzenlenecek olan Gardaşlık Festivali'ne tüm Sivaslıları davet eden Ayhan; "Sıla turizmine büyük önem veriyoruz. Birçok proje ve yatırımımız olacak. Biz istiyoruz ki gurbetteki Sivaslılar ilimizi mutlaka ziyaret etsinler, doğup büyüdükleri yerleri unutmasınlar. En azından Gardaşlık Festivali'nde Sivaslıların ne demek olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz. Sivas halayları çekeceğiz, bütün ilçelerimiz halk oyunları gösterilerini yapacak. Sivas'tan 'gardaşlık' kültürü oluşturan temel değerlerimizi yansıtacağız. Böyle güzel bir etkinlikte Sivas'ı unutmasınlar. Ben hepinizi davet ediyorum, bunu yaşamanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA