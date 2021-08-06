Vali Salih Ayhan, Altınyayla İlçesinde

Vali Salih Ayhan, biri dizi ziyaretler yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Altınyayla ilçesi programı yaptı.

Vali Salih Ayhan, biri dizi ziyaretler yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Altınyayla ilçesi programı yaptı.

Tamamlanan yatırımları yerinde gören ve planlanan projeleri yakından takip eden Vali Salih Ayhan, ilçe programına Altınyayla Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek başladı. Binada incelemelerde bulunan Vali Ayhan, devam eden kurslar ve yapılan el işi ürünleri hakkında bilgi aldı.

-Kadınlarımızın emekleri karşılığını buluyor

İlimizde sayıları giderek artan kadın kooperatifleri başarılı çalışmalarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Altınyayla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine uğrayan Vali Salih Ayhan, üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Tonus köftesi, madımak, mantı çeşitleri, kuşburnu, marmelat gibi doğal ürünleri üreten kooperatife faaliyetlerinde başarılar dileyen Vali Ayhan, "Emek harcayan ve başarısını ortaya koyan kadınlarımızla her zaman gurur duyuyoruz. " diye konuştu.

-Vali Ayhan Sporcularla Bir Araya Geldi

Vali Salih Ayhan, ilçe programları kapsamında; Altınyayla Gençlik ve Spor Müdürlüğünü de ziyaret etti. Sporcularla bir araya gelen ve başarı temennisinde bulunan Vali Ayhan, "Sizlerin gösterdiği performans, şehrimizin spordaki gücüne güç katacak. " dedi

Futbol, voleybol, bedminton, masa tenisi ve güreş gibi spor etkinliklerinde sporcuları yalnız bırakmayan Vali Salih Ayhan, "İlçemizin gençleri spor faaliyetleriyle sosyal ve kültürel gelişimlerine ciddi katkılar sağlıyor" diye konuştu.

-Vali Ayhan'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Altınyayla ilçesinden Tahtyurt köyüne geçen Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, 1992 yılında Mardin Dargeçit kırsalında şehit olan Jandarma Er Emin Alacahan'ın eşi Medine Alacahan'ı hanesinde ziyaret etti. Şehit eşinin taleplerini dinleyen Vali Ayhan, "Devletimizin şefkat eli her daim sizlerin üzerinde. " dedi.

Vali Salih Ayhan, Tahtyurt köyündeki şehit evi ziyaretinin ardından karşılaştığı vatandaşlarla da bir araya gelerek hasbihal etti. Köy sakinlerinin bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soran Valimiz Ayhan, köyün hanımlarına şal, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Sarissa Antik Kenti İçin Somut Adımlar Atılıyor

Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, ilçede son olarak Altınyayla Başören köyüne geçerek, M. Ö. 1500 ve 1400'lü yıllarda Hititlerin önemli bir yerleşim merkezi olan ve birçok bilimsel kazı çalışmalarının yapıldığı tarihi Sarissa Antik Kent bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kuşaklı ören yeri olarak bilinen Sarissa bölgesinin Altınyayla ilçesinin önemli bir turizm rotası olduğunu ifade eden Vali Salih Ayhan, ""Altınyayla Başören köyünde bulunan ve geçmişi M. Ö. 1500'lü yıllara dayanan Tarihi Sarissa-Kuşaklı Antik Kenti'nin, peyzaj çalışmaları ve sosyal donatıları yapılarak kültür turizmine kazandırılması için yakın zamanda ihalesi yapılacaktır. " dedi.

Vali Salih Ayhan'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Altınyayla Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Milli Eğitim İl Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Teoman Karaca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş ile ilçe protokolü üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: Habermetre