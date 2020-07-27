Vali Şahin: "Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmış durumda"
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Vali Şahin: "Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmış durumda"

Ankara Valisi Vasip Şahin, Söğütözü'nde bir iş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

27.07.2020 19:04 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:08

Ankara Valisi Vasip Şahin, Söğütözü'nde bir iş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Şahin, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından ötürü herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dış cephedeki kompozit malzemenin oluşturduğu yangına şahit olduklarını belirten Şahin, "Hamdolsun İtfaiye Daire Başkanlığından aldığım bilgiye göre, içeriye herhangi bir sirayet yok. Gerekli tahliyeler tamamlanmış. Bütün katların, itfaiye ekiplerimizce tek tek kontrolleri yapılıyor." diye konuştu.

Ekiplerin, "binanın içinde kalan birileri var mı?" diye arama yaptığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Hamdolsun herhangi bir yaralanma ya da can kaybıyla ilgili bilgi gelmedi, gelmeyeceğini de umut ediyoruz. İtfaiye ve emniyet ekiplerimiz kendi üzerlerine düşen görevi gayretle yerine getiriyorlar. Şu anda sadece doğrudan müdahaleyle uğraşıyorlar. Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmış durumda."

Vali Şahin: 'Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmış durumda'

Kaynak: AA

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