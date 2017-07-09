Vali Şahin, Maltepe mitinginde 15 bin polis görevlendirildi



İSTANBUL - İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün ardından yapılacak olan Maltepe mitinginde alınan güvenlik önlemleri hakkında açıklama yaptı. Vali Şahin, "O Mitingde ve yürüyüşle ilgili biz toplam 15 bin polis görevlendirdik. Mitingin ve yürüyüş güzergahının güvenliği sağlamak üzere. Biz burada güvenlik tedbirlerini en üst seviyede aldık" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i karşıladı. Aliyev'in havalimanından ayrılmasının ardından basın mensuplarına sorularını yanıtlayan Vali Şahin, Maltepe mitingi için alınan güvenlik önlemlerini hakkında açıklamada bulundu. Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği "Adalet Yürüyüşü" ve Maltepe'de yapılacak olan mitingin güvenliği için 15 bin polis memurunun görevlendirildiğini söyledi.

Vali Şahin miting için alınan güvenlik önlemleri hakkında şunları söyledi: "Cuma gününden itibaren sayın Kılıçdaroğlu ilimize girdi. Bugün de akşama doğru bir mitingleri olacak. O Mitingde ve yürüyüşle ilgili biz toplam 15 bin polis görevlendirdik. Mitingin ve yürüyüş güzergahının güvenliği sağlamak üzere. Biz burada güvenlik tedbirlerini en üst seviyede aldık. İnşallah en güzel şekilde miting gerçekleşip kazasız belasız katılanların da memnun olduğu bir faaliyet gerçekleşecektir" diye konuştu.