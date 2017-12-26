Vali Şahin : "Kokunun atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor"



İSTANBUL - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Tuzla'da yaşanan kokunun atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirildiğini kaydetti.

Tuzla'da yaşanan kokuya ilişkin İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Vali Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır" dedi.