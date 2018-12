Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliği ve Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" farkındalığı için etkinlik düzenlendi.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" farkındalığı için engellilere hizmet eden antrenör ve eğitmenlerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda kahvaltı etkinliği düzenlendi. Samsun Valisi Osman Kaymak'ın da katıldığı kahvaltıda engellilerin sorunları konu alındı. Kahvaltının ardından konuşan TÜGVA Samsun İl Temsilciliği Kadın-Aile Koordinatörü Özlem Temiz, engellilerin hayatın her alanında faal olması gerektiğini söyledi.

Vali Şahin: "Her alanda engellilerin yanında olmalıyız"

Engellilerin her zaman desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak, "TÜGVA Türkiye'de iyi bir gençlik yetişmesi için gayret sarf ediyor. Bu çalışmaların yanında özel çocuklar için de güzel projeler üretiyorlar. Engelli çocuklara ulaşmak, onları hayatta daha etkin hale getirmek için her gün yeni buluşlar yapılıyor. Samsun'da STK'lar, dernekler, il müdürlüklerimiz engellilerin hayatını kolaylaştıracak her buluşu değerlendiriyor. Engellilerin neyi nasıl başarabildiklerini görüyorsunuz. Demek ki insanlar bir şeye uğraştığı zaman mutlaka sonuca ulaşıyor. Yerel yönetimler ve diğer kurumlar engellilerin hayatını kolaylaştırmak, engelleri kaldırmak durumundadır. Bu konuda çok ciddi yasal çalışmalar da var. Engelli rampası olmadığı için engelliler bazı yerlerden çıkamıyor. Engelli asansörünün olmadığı bazı yerlerde insanlar istedikleri yere ulaşamıyor. Engelli çocuklarımızın spordaki başarılarını hep birlikte şahit oluyoruz. Otizmli çocukların erken yaşta fark edilip onlar düzgün iletişim kurulması sonucunda çok iyi sonuçlar alınıyor. Bu konuda da bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Özel çocukları ve aileleri yalnız bırakmamak bütün kurumların ve devletin görevidir ama STK'ların da görevidir. Özel çocukların yüzlerindeki gülücük bizlere moral veriyor. Herkesi özel çocuklara destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Engelliler için yaptıkları faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Gençlik Hizmetler ve Spor Müdür Vekili Erkan Özcan ise, "2015 yılında Samsun Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan engelli birimi, 460 sporcusu ve 77 antrenörüyle 40 branşta faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetlerde halk eğitim merkezi hocalarımız da bizlere destek veriyorlar. Şu andaki engelli birimimizin yeterli olmadığını gördük. Bundan sonraki projemizde engelli arkadaşlarımızın daha rahat kullanabileceği bir projeyi faaliyete geçirmeyi istiyoruz. Amacımız Samsun'da bulunan tüm engelli vatandaşlarımıza ulaşmak ve onlara spor yaptırmayı sağlamaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle engelliler fotoğraf çekindi. - SAMSUN