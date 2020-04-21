Vali Şahin, "Gıda yardımı kampanyası"nın tanıtım programına katıldı (1)
Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklama yapması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında ?il merkezi ve 25 ilçeyi kapsayan ?"Gıda yardımı kampanyası"nın Gimat Gross'ta düzenlenen tanıtım programına katıldı.
21.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:26
Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklama yapması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında ?il merkezi ve 25 ilçeyi kapsayan ?"Gıda yardımı kampanyası"nın Gimat Gross'ta düzenlenen tanıtım programına katıldı.
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Kaynak: AA