Vali Şahin, Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu ile bir araya geldi - Haberler
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Vali Şahin, Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Vali Şahin, Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu ile bir araya geldi

Batman Valisi Hulusi Şahin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gercüş İlçe Kaymakamlığına atanan Server Sinanoğlu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gercüş İlçe Kaymakamlığına atanan Server Sinanoğlu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Hulusi Şahin'i, Kaymakam Server Sinanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Eren Erdem, İlçe Emniyet Amiri Can Akkuş, kurum amirleri, Hükümet Konağı önünde karşıladı. Daha sonra kaymakamlık makamına geçen Vali Şahin, Kaymakam Sinanoğlu'na görevinin hayırlı olmasını diledi. Kaymakam Sinanoğlu ise ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçenin genel durumu hakkında Vali Hulusi Şahin'e bilgiler verdi. - BATMAN

Vali Şahin, Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu ile bir araya geldi

Vali Şahin, Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu ile bir araya geldi

Vali Şahin, Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vali Şahin, Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu ile bir araya geldi - Haberler
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