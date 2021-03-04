Vali Şahin, "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetim faaliyetlerine katıldı (1)
Ankara Valisi Vasip Şahin'in esnaf ziyaretleri yapması Ankara Valisi Vasip Şahin'in mekan sahiplerini tedbirler konusunda uyarması Ankara Valisi Vasip Şahin'in basın mensuplarına açıklamada bulunması ANKARA - İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Kovid-19 tedbirlerine yönelik...
Ankara Valisi Vasip Şahin'in esnaf ziyaretleri yapması
Ankara Valisi Vasip Şahin'in mekan sahiplerini tedbirler konusunda uyarması
Ankara Valisi Vasip Şahin'in basın mensuplarına açıklamada bulunması
ANKARA - İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında denetimlere başlandı. Ankara Valisi Vasip Şahin de denetimlere katıldı.(1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu