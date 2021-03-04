Vali Şahin, "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetim faaliyetlerine katıldı (1)
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Vali Şahin, "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetim faaliyetlerine katıldı (1)

04.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:25

Ankara Valisi Vasip Şahin'in esnaf ziyaretleri yapması Ankara Valisi Vasip Şahin'in mekan sahiplerini tedbirler konusunda uyarması Ankara Valisi Vasip Şahin'in basın mensuplarına açıklamada bulunması ANKARA - İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Kovid-19 tedbirlerine yönelik...

Ankara Valisi Vasip Şahin'in esnaf ziyaretleri yapması

Ankara Valisi Vasip Şahin'in mekan sahiplerini tedbirler konusunda uyarması

Ankara Valisi Vasip Şahin'in basın mensuplarına açıklamada bulunması

ANKARA - İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında denetimlere başlandı. Ankara Valisi Vasip Şahin de denetimlere katıldı.(1)

Vali Şahin, 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında denetim faaliyetlerine katıldı (1)
Vali Şahin, 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında denetim faaliyetlerine katıldı (1)
Vali Şahin, 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında denetim faaliyetlerine katıldı (1)
Vali Şahin, 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında denetim faaliyetlerine katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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