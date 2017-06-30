Vali Şahin'den Kabotaj Bayramı Mesajı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şahin, mesajında 1926'da kabul edilerek yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Milli Mücadele'nin sonrasında kazanılan bağımsızlık ve hakimiyetin, karasularda da ilan edildiğini belirtti.



Böylece 8 bin kilometreyi aşkın sahil şeridine ve iki önemli boğaza sahip, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkede, zaten sağlam ve kadim bir geleneğe sahip olan Türk denizciliğinin, mühim bir sektör haline gelip canlandığını, büyük limanlar açıldığını, ülkenin dünya ile ticaret bağlantısının kurulduğunu, modern tersaneler ve gemiler inşa edildiğini ve bunların neticesinde de ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlandığını kaydetti.



Şahin, ülkenin bu zengin potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilerek, dünya deniz taşımacılığındaki payının arttırılmasını temenni ettiğini vurgulayarak, "Çaka Bey, Turgut Reis, Piri Reis, Oruç Reis, Barbaros Hayreddin Paşa, Kılıç Ali Paşa, Seydi Ali Reis gibi büyük denizcilerimiz ile deniz savaşlarında veya kazalarında hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta denizcilerimiz olmak üzere bütün halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.