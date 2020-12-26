Vali Şahin'den Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı mesajı Açıklaması
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Vali Şahin'den Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı mesajı Açıklaması

26.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:12
Vali Şahin'den Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kurtuluş Savaşı'nın ana merkezi konumunda bulunan Ankara, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna uzanan yolda önemli görev ve kararlara ev sahipliği yapmıştır.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kurtuluş Savaşı'nın ana merkezi konumunda bulunan Ankara, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna uzanan yolda önemli görev ve kararlara ev sahipliği yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyet-i Temsiliye ile Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nın ana merkezi konumunda bulunan Ankara, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna uzanan yolda önemli görev ve kararlara ev sahipliği yapmıştır. Ankara bu süreçte, bağımsızlık fikrinin simgesi olmuş, İstiklal Savaşı'nın esasları burada belirlenmiştir. Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi olarak tarihi bir misyon üstlenmiş olan Ankara ve Ankaralılar; bir dönüm noktasında stratejik kararların alınmasına, TBMM'nin kurulmasına, Cumhuriyet'in ilanına ve devletin temel kurumlarının teşkiline şahitlik etmiştir. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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