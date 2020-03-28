Vali Şahin Başkanlığında İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı düzenlendi Ankara İl İdare Kurulu, akabinde İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Vasip Şahin Başkanlığında gerçekleştirilerek il genelinde KOVİD-19 Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü.

Ankara İl İdare Kurulu, akabinde İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Vasip Şahin Başkanlığında gerçekleştirilerek il genelinde KOVİD-19 Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü. Kaynak: AA