Vali Şahin Başkanlığında İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı düzenlendi
Ankara İl İdare Kurulu, akabinde İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Vasip Şahin Başkanlığında gerçekleştirilerek il genelinde KOVİD-19 Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü.
28.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:46
Ankara İl İdare Kurulu, akabinde İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Vasip Şahin Başkanlığında gerçekleştirilerek il genelinde KOVİD-19 Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü.
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Kaynak: AA