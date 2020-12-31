Vali Şahin, Ankaralıların yeni yılını kutladı
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Vali Şahin, Ankaralıların yeni yılını kutladı

31.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:46
Vali Şahin, Ankaralıların yeni yılını kutladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımlayarak, Ankaralılara sağlık ve huzur içinde geçirecekleri yeni bir yıl diledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımlayarak, Ankaralılara sağlık ve huzur içinde geçirecekleri yeni bir yıl diledi.

Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Ankaralılar, tüm insanlık için hayli meşakkatli geçen 2020 yılı sona ererken yeni bir yıla girmenin heyecanını tüm hemşerilerimle paylaşıyor; umutların çoğaldığı, sevinçlerin arttığı, sağlık ve huzur içinde geçirilecek yeni bir yıl diliyorum. Sonuna yaklaştığımızı umut ettiğimiz bu sıkıntılı salgın dönemini, serinkanlı ve duyarlı bir sorumluluk bilinciyle daha ihtiyatlı, mesafeli geçirme ve bu zorlu süreçten en kısa sürede çıkabilme gayretindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı kutluyor, 2021 yılının ülkemize ve tüm dünyaya başta sağlık, huzur, refah ve barış getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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